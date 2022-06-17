Учителя Латвии протестуют возле здания Парламента. Требуют повышения зарплаты и снижения нагрузки

Новости Латвии. В Латвии около 2 000 учителей вышли на протестный митинг к зданию парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Демонстранты держали в руках плакаты со словом «вакансия».

Во всех школах страны не хватает примерно 15-20 % учителей, а те, что работают, просто не справляются с нагрузкой. В то время как средний возраст учителей – 50 лет. Протестующие требуют повышения зарплаты и снижения нагрузки. К протестующим лишь на несколько минут вышла министр образования Латвии. Диалог ни к чему не привел.