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Швейцарские семьи жалеют, что приняли украинских беженцев. И вот почему

17 июня 2022 07:24
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Новости Швейцарии. В Швейцарии устали от украинских переселенцев. На 8,5 миллионов жителей там приходится около 55 тысяч беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Швейцарские семьи жалеют, что приняли украинских беженцев. И вот почему-1

Швейцарские семьи, которые приняли их у себя дома, начали сожалеть о таком решении. Им не нравится постоянное пребывание посторонних в квартирах, что приводит к постоянным конфликтам. Это уже напрягает местные власти. Как результат – отказ от своих обязательств по приему беженцев летом. В Швейцарии есть примерно 9 тысяч свободных коек в местах коллективного проживания. Туда и будут переселять украинцев из приемных семей.

# Беженцы # Фотофакт

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