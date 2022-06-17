Швейцарские семьи жалеют, что приняли украинских беженцев. И вот почему

Новости Швейцарии. В Швейцарии устали от украинских переселенцев. На 8,5 миллионов жителей там приходится около 55 тысяч беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Швейцарские семьи, которые приняли их у себя дома, начали сожалеть о таком решении. Им не нравится постоянное пребывание посторонних в квартирах, что приводит к постоянным конфликтам. Это уже напрягает местные власти. Как результат – отказ от своих обязательств по приему беженцев летом. В Швейцарии есть примерно 9 тысяч свободных коек в местах коллективного проживания. Туда и будут переселять украинцев из приемных семей.