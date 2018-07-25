Ученые: собаки способны сопереживать человеку

Новости США. Ученые из Университета Джонса Хопкинса провели исследование и выяснили, что собаки чувствуют, когда их хозяин расстроен. Также стало известно, что по возможности питомцы пытаются помочь и успокоить человека.

Как сообщает научный портал Phys.org, идея исследования пришла Джулии Мейерс-Манор, доценту психологии колледжа Рипон, когда она играла с детьми. Они спрятали ее в подушки, женщина начала звать на помощь. Выручать хозяйку прибежала собака породы колли.

В эксперименте участвовали 34 собаки разных пород и их владельцы. Среди испытуемых были классические собаки-компаньоны, такие как золотистые ретриверы и лабрадоры, маленькие собаки, такие как ши-тцу и мопсы, и несколько смешанных пород.

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Владельцы располагались за прозрачной дверью. Собаки могли видеть и слышать их. Людей попросили либо напевать колыбельную, либо плакать. Исследовательская группа хотела посмотреть, будут ли собаки чаще открывать дверь, когда их владельцы плачут.

В результате исследования собаки, которые открыли дверь, когда их владелец плакал, сделали это в три раза быстрее, чем те, чьи владельцы напевали.

Во время эксперимента ученые измеряли уровень стресса у собак. Животные, которые смогли пробиться через дверь, чтобы спасти своих владельцев, показали меньший уровень стресса. Собаки, которые не открывали дверь, проявили наибольший показатель стресса и были слишком обеспокоены криком хозяина, чтобы что-то предпринять.

Руководитель исследования Эмили Сэнфорд отметил, что на протяжении многих лет совместной жизни с людьми, собаки научились чувствовать эмоции человека и даже сопереживать им.

В начале 2017 года в Таиланде домашние собаки спасли хозяйку от двухметровой ядовитой королевской кобры.