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В Конго остановили вспышку эболы: вирус унёс жизни 33 человек

25 июля 2018 09:03
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Новости Конго. В Конго остановлена вспышка эболы. По данным медиков, новых случаев заражения не фиксируется уже на протяжении 42 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Конго остановили вспышку эболы: вирус унёс жизни 33 человек-1

24 июля о победе над лихорадкой официально объявил министр здравоохранения страны.

Напомним, вспышка опасного вируса на северо-западе республики началась 8 мая. За время эпидемии погибли 33 человека. Стоит отметить, это уже девятая волна заболеваемости, прокатившаяся по Конго.

В Конго остановили вспышку эболы: вирус унёс жизни 33 человек-4

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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