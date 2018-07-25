В Конго остановили вспышку эболы: вирус унёс жизни 33 человек

Новости Конго. В Конго остановлена вспышка эболы. По данным медиков, новых случаев заражения не фиксируется уже на протяжении 42 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Конго. В Конго остановлена вспышка эболы. По данным медиков, новых случаев заражения не фиксируется уже на протяжении 42 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
24 июля о победе над лихорадкой официально объявил министр здравоохранения страны.
Напомним, вспышка опасного вируса на северо-западе республики началась 8 мая. За время эпидемии погибли 33 человека. Стоит отметить, это уже девятая волна заболеваемости, прокатившаяся по Конго.