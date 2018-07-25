Трамп предложил Евросоюзу отказаться от таможенных пошлин и торговых барьеров одновременно с США

Новости США. Трамп предложил Евросоюзу отказаться от таможенных пошлин, торговых барьеров и субсидий одновременно с США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американский лидер считает, что такой ход может привести к свободному рынку и справедливой торговле. Эта тема будет обсуждаться 25 июля в Вашингтоне в рамках визита главы еврокомиссии и представителей ЕС.

По мнению экспертов, эта встреча – последний шанс предотвратить полномасштабную торговую войну между Соединенными Штатами и странами-участницами объединения.