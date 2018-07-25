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Трамп предложил Евросоюзу отказаться от таможенных пошлин и торговых барьеров одновременно с США

25 июля 2018 08:56
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Новости США. Трамп предложил Евросоюзу отказаться от таможенных пошлин, торговых барьеров и субсидий одновременно с США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп предложил Евросоюзу отказаться от таможенных пошлин и торговых барьеров одновременно с США-1

Американский лидер считает, что такой ход может привести к свободному рынку и справедливой торговле. Эта тема будет обсуждаться 25 июля в Вашингтоне в рамках визита главы еврокомиссии и представителей ЕС.

По мнению экспертов, эта встреча – последний шанс предотвратить полномасштабную торговую войну между Соединенными Штатами и странами-участницами объединения.

# Международная политика # Фотофакт

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