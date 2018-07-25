Прямой эфир

ЕС будет принимать решение о предоставлении убежища мигрантам не более 72 часов

25 июля 2018 09:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Еврокомиссия разработала план по созданию контролируемых центров работы с мигрантами, а также платформ по их высадке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС будет принимать решение о предоставлении убежища мигрантам не более 72 часов-1

Согласно тексту документа, оценка оснований для предоставления убежища переселенцам должна занимать не более 72 часов. Для такой работы союз готов выделить команду специалистов из 250 человек.

В зависимости от решения специалистов, беженцев будут направлять либо на родину, либо в страну из состава ЕС для возможной процедуры предоставления убежища.

# Беженцы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп предложил Евросоюзу отказаться от таможенных пошлин и торговых барьеров одновременно с США
25 июля 2018 08:56

Трамп предложил Евросоюзу отказаться от таможенных пошлин и торговых барьеров одновременно с США

Власти Греции выделили помощь в размере 20 млн евро пострадавшим от пожаров
25 июля 2018 08:38

Власти Греции выделили помощь в размере 20 млн евро пострадавшим от пожаров

Умер российский актёр из сериала «Счастливы вместе» Александр Исаков. Ему было 39 лет
25 июля 2018 08:15

Умер российский актёр из сериала «Счастливы вместе» Александр Исаков. Ему было 39 лет