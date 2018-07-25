ЕС будет принимать решение о предоставлении убежища мигрантам не более 72 часов

Новости Франции. Еврокомиссия разработала план по созданию контролируемых центров работы с мигрантами, а также платформ по их высадке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно тексту документа, оценка оснований для предоставления убежища переселенцам должна занимать не более 72 часов. Для такой работы союз готов выделить команду специалистов из 250 человек.

В зависимости от решения специалистов, беженцев будут направлять либо на родину, либо в страну из состава ЕС для возможной процедуры предоставления убежища.