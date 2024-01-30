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Участников группы «Би-2» вышлют в Израиль вместо РФ

30 января 2024 07:56
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Четверо членов рок-группы «Би-2», задержанных в Таиланде, будут высланы в Израиль, а не в РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал Ynet. 

Решение принято после вмешательства МИД Израиля. Музыкантов задержали на острове Пхукет во время концерта за отсутствие разрешения на работу. В общей сложности были задержаны семь участников.

После выплаты штрафа за нарушения местного законодательства им было приказано покинуть страну. Из семерых участников группы пять человек имеют российское гражданство, а двое попали в Таиланд по израильскому и австралийскому паспортам. В минувшем году один из участников группы, Егор Бортник, был внесен в список иностранных агентов Министерства юстиции РФ.

# Международная политика

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