Минобороны Украины об увольнении Залужного: «Это неправда»

Пресс-секретарь украинского лидера Владимир Зеленского Сергей Никифоров выступил с опровержением информации об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает РИА Новости.

Несмотря на появившиеся сообщения о возможной отставке Залужного, Министерство обороны Украины выступило с заявлением, что «это неправда».

Тем не менее как отмечают СМИ, между Зеленским и Залужным возникли разногласия, в особенности после того, как главком Украины признался, что ситуация с контрнаступлением зашла в тупик. Увидев в Залужном возможного соперника, Зеленский приказал руководителям областных администраций прекратить с ним общение.

Как показывают опросы, авторитет главкома Украины среди украинцев выше, чем у действующего лидера страны.