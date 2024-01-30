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Жители Тель-Авива вышли на протест с призывом немедленно освободить заложников

30 января 2024 07:43
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Тревожную ночь сегодня, 30 января, пережил Тель-Авив, где сотни протестующих перекрыли одну из центральных улиц, призывая немедленно освободить заложников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Тель-Авива вышли на протест с призывом немедленно освободить заложников-1

Пробка из грузовиков и автобусов существенно осложнила движение, но демонстранты считают, что только радикальные меры могут заставить власти прислушаться. По их мнению, правительство ничего не делает, чтобы как можно скорее вернуть всех захваченных боевиками ХАМАС израильтян. Протестующие обещают устраивать такие акции каждый день.

# Акции протеста

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