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Париж провёл первую ночь в осаде митингующих фермеров

30 января 2024 07:44
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Париж провел первую ночь в осаде. Протестующие фермеры перекрыли все основные шоссе, ведущие в столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Париж провёл первую ночь в осаде митингующих фермеров-1

Они жгут костры и покрышки, не пропускают в город грузовики с продовольствием. Настроены решительно и ждут, что же скажут власти Франции. О дополнительных мерах поддержки аграриев должно стать известно сегодня, 30 января. Минувшей ночью полыхали костры и на юге страны. Там фермеры устроили пожар возле складов крупных супермаркетов. Они привезли горы мусора и подожгли его.

# Акции протеста

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