Париж провёл первую ночь в осаде митингующих фермеров

Они жгут костры и покрышки, не пропускают в город грузовики с продовольствием. Настроены решительно и ждут, что же скажут власти Франции. О дополнительных мерах поддержки аграриев должно стать известно сегодня, 30 января. Минувшей ночью полыхали костры и на юге страны. Там фермеры устроили пожар возле складов крупных супермаркетов. Они привезли горы мусора и подожгли его.