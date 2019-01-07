Участница шоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева скончалась от рака

Новости России. Вечером 6 января после продолжительной болезни скончалась бывшая участница программы «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева. Об этом на своей странице в Instagram её коллега Антон Мамон.

«Господи, просто нет слов… Мы не были друзьями, но я очень уважал Дарию! Прямо сейчас у меня сжимается сердце от ужаса… какая же жизнь хрупкая штука! Сегодня о тебе скажут много добрых слов, но мне хотелось бы молча пожелать спокойствия и мира твоей душе! Ты была прекрасным человеком! Земля тебе пухом», – пожелал Мамон.

По сведениям РИА Новости, у Воскобоевой был рак, однако женщина предпочитала не рассказывать об этом.

Дария родилась в Санкт-Петербурге 6 мая, предположительно в 1980 году. В этом же городе она окончила педагогический университет. Женщина увлекалась катанием на спортивных мотоциклах, любила рисовать. В 17 сезоне «Битвы экстрасенсов» Воскобоева заняла четвёртое место.