В Мадриде +19, в Москве +2. Погода в Европе на неделю с 29 марта по 4 апреля

В Париже синоптики обещают солнце. Столбик термометра здесь покажет +17°C. В Вене +13°C и переменная облачность, рассказали в программе «Плюс-минус». В Риме солнечно, здесь обещают до 17 градусов тепла. Прогноз для Мадрида – переменная облачность и +19°C. Особенно тепло в Беларуси будет 31 марта и 1 апреля. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В столице Болгарии +9°C, без осадков. В Анкаре всего +7°C и сплошная облачность. В Афинах температура воздуха до +17°C, переменная облачность.

В Прибалтике температура воздуха значительно ниже: в Риге +8°C и возможен дождь, также дождь ожидается и в Вильнюсе, здесь воздух прогреется до +6°C. Осадки в виде дождя не исключены в Варшаве.