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В Мадриде +19, в Москве +2. Погода в Европе на неделю с 29 марта по 4 апреля

27 марта 2021 16:50
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В Париже синоптики обещают солнце. Столбик термометра здесь покажет +17°C. В Вене +13°C и переменная облачность, рассказали в программе «Плюс-минус». В Риме солнечно, здесь обещают до 17 градусов тепла. Прогноз для Мадрида – переменная облачность и +19°C.

Особенно тепло в Беларуси будет 31 марта и 1 апреля. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Мадриде +19, в Москве +2. Погода в Европе на неделю с 29 марта по 4 апреля-1

В столице Болгарии +9°C, без осадков. В Анкаре всего +7°C и сплошная облачность. В Афинах температура воздуха до +17°C, переменная облачность.

В Мадриде +19, в Москве +2. Погода в Европе на неделю с 29 марта по 4 апреля-4

В Прибалтике температура воздуха значительно ниже: в Риге +8°C и возможен дождь, также дождь ожидается и в Вильнюсе, здесь воздух прогреется до +6°C. Осадки в виде дождя не исключены в Варшаве.

В Мадриде +19, в Москве +2. Погода в Европе на неделю с 29 марта по 4 апреля-7

В Киеве будет дождливо, всего +8°C. В Москве, по прогнозам синоптиков, ожидается небольшой мокрый снег. Столбики термометров покажут всего +2°C.

# Погода # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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