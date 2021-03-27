Полицейские валили на землю протестующих и избивали их. В Бристоле прошла третья за неделю акция протеста

Новости Великобритании. Более тысячи человек вышли на улицы Бристоля в знак протеста против законопроекта о расширении полномочий полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты прошли через центр города и собрались у полицейского участка, где произошли столкновения с правоохранителями.

В Бристоле более тысячи человек вышли на улицы, выступая против закона о расширении полномочий полиции