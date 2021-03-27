Полицейские валили на землю протестующих и избивали их. В Бристоле прошла третья за неделю акция протеста

Новости Великобритании. Более тысячи человек вышли на улицы Бристоля в знак протеста против законопроекта о расширении полномочий полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Демонстранты прошли через центр города и собрались у полицейского участка, где произошли столкновения с правоохранителями.
В Бристоле более тысячи человек вышли на улицы, выступая против закона о расширении полномочий полиции
Под раздачу попали даже представители прессы. Журналист известного британского издания Mirror пожаловался на агрессивные действия со стороны полиции. Один из стражей правопорядка толкнул репортера, хотя тот представился сотрудником СМИ. На видеокадрах видно, как на журналиста замахиваются дубинкой.
В городе прошли жесткие задержания. Полицейские валили на землю протестующих и избивали их.
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