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ЧП с контейнеровозом: блокировка Суэцкого канала привела к росту цен на морские перевозки

26 марта 2021 09:31
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Колоссальные экономические потери: блокировка Суэцкого канала привела к значительному росту цен на морские перевозки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным агентства Bloomberg, в связи с аварией задерживается доставка грузов и нефти на сумму свыше 10 миллиардов долларов.  

ЧП с контейнеровозом: блокировка Суэцкого канала привела к росту цен на морские перевозки-1

При этом на то, чтобы полностью восстановить движение, понадобятся недели, а не дни, как предполагалось ранее. Если операция затянется, танкеры могут уплыть по альтернативному маршруту, однако стоимость поставок в таком случае вырастет в разы.  

Сейчас специалисты продолжают разрабатывать план по решению проблемы. Чтобы снять застрявший контейнеровоз с мели, потребуется удалить около 20 тысяч кубических метров песка.  

ЧП с контейнеровозом: блокировка Суэцкого канала привела к росту цен на морские перевозки-4

Напомним, блокировка одного из самых загруженных торговых путей в мире привела к огромной пробке. На входе в канал скопились десятки судов.  

# Авария # Фотофакт

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