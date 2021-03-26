ЧП с контейнеровозом: блокировка Суэцкого канала привела к росту цен на морские перевозки

Колоссальные экономические потери: блокировка Суэцкого канала привела к значительному росту цен на морские перевозки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным агентства Bloomberg, в связи с аварией задерживается доставка грузов и нефти на сумму свыше 10 миллиардов долларов.

При этом на то, чтобы полностью восстановить движение, понадобятся недели, а не дни, как предполагалось ранее. Если операция затянется, танкеры могут уплыть по альтернативному маршруту, однако стоимость поставок в таком случае вырастет в разы.

Сейчас специалисты продолжают разрабатывать план по решению проблемы. Чтобы снять застрявший контейнеровоз с мели, потребуется удалить около 20 тысяч кубических метров песка.