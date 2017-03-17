Прямой эфир

Сильнейшее наводнение в Перу унесло жизни более 60 человек, около 70 ранены

17 марта 2017 07:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Перу. Сильнейшее наводнение в Перу унесло жизни более 60 человек. Около 70 ранены, 11 числятся пропавшими без вести. Десятки тысяч жителей лишились крыши над головой. Многие остались без воды и света. Людей размещают во временных убежищах.

Тысячи километров автодорог разрушены оползнями или исчезли под толщей стихии. В Лиме закрыты школы. В трех регионах страны введен режим чрезвычайного положения. Он продлится два месяца. Именно столько, по прогнозам синоптиков, будут продолжаться дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Наводнение

Другие новости рубрики

Все новости
В закусочной на автовокзале в США мужчина оставил чемодан с бомбой
17 марта 2017 06:54

В закусочной на автовокзале в США мужчина оставил чемодан с бомбой

На Канарах несколько десятков туристов провели ночь в застрявшем фуникулере на высоте 3,5 км
17 марта 2017 06:52

На Канарах несколько десятков туристов провели ночь в застрявшем фуникулере на высоте 3,5 км

Впервые за семь лет в зоопарке Сиднея родился детеныш карликового бегемота
17 марта 2017 06:49

Впервые за семь лет в зоопарке Сиднея родился детеныш карликового бегемота