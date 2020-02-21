У ЗША на дарозе выбухнуў бензавоз. Усе бліжэйшыя аўтатрасы перакрыты

Навіны ЗША. У амерыканскай Індыяне на дарозе выбухнуў бензавоз, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.
Навіны ЗША. У амерыканскай Індыяне на дарозе выбухнуў бензавоз, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.
Здарэнне адбылося на масце аднаго з самых населеных гарадоў штата. У працэсе транспарціроўкі рэактыўнае паліва разлілося па дарозе і схілах развязкі. Пасля выбуху яно загарэлася.
Вадзіцеля аўтацыстэрны, які апынуўся ў вогненнай пастцы, выратавалі відавочцы. Ён атрымаў моцныя апёкі. Медыкі даставілі пацярпелага ў бальніцу. На месцы здарэння працуюць брыгады пажарных. Усе бліжэйшыя аўтатрасы перакрыты.