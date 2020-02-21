Прямой эфир

У ЗША на дарозе выбухнуў бензавоз. Усе бліжэйшыя аўтатрасы перакрыты

21 февраля 2020 08:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны ЗША. У амерыканскай Індыяне на дарозе выбухнуў бензавоз, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.

У ЗША на дарозе выбухнуў бензавоз. Усе бліжэйшыя аўтатрасы перакрыты-1

Здарэнне адбылося на масце аднаго з самых населеных гарадоў штата. У працэсе транспарціроўкі рэактыўнае паліва разлілося па дарозе і схілах развязкі. Пасля выбуху яно загарэлася.

У ЗША на дарозе выбухнуў бензавоз. Усе бліжэйшыя аўтатрасы перакрыты-4

Вадзіцеля аўтацыстэрны, які апынуўся ў вогненнай пастцы, выратавалі відавочцы. Ён атрымаў моцныя апёкі. Медыкі даставілі пацярпелага ў бальніцу. На месцы здарэння працуюць брыгады пажарных. Усе бліжэйшыя аўтатрасы перакрыты.

У ЗША на дарозе выбухнуў бензавоз. Усе бліжэйшыя аўтатрасы перакрыты-7

# Взрыв # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Из Уханя в Харьков доставили 70 человек
20 февраля 2020 20:41

Из Уханя в Харьков доставили 70 человек

Пять вагонов сошли с рельсов в Австралии: есть погибшие
20 февраля 2020 14:10

Пять вагонов сошли с рельсов в Австралии: есть погибшие

Южному Судану грозит голод из-за нашествия саранчи
20 февраля 2020 13:51

Южному Судану грозит голод из-за нашествия саранчи