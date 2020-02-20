Из Уханя в Харьков доставили 70 человек

В эпицентре эпидемии коронавируса, китайском городе Ухань, ввели в эксплуатацию еще 12 временных госпиталей. Их открывают в учебных заведениях, выставочных центрах и других общественных объектах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число новых заражений коронавирусом сократилось в четыре раза. 16 тысяч человек выписались из больниц. 74,5 тысячи проходят лечение.

Практика показала: в таких условиях медики могут эффективно лечить больных и обеспечивать профилактические меры.

На круизном лайнере в Японии вирус продолжает распространяться. Инфицированы уже 634 человека. Авиакомпании продлевают запреты на полеты в китайские города, а страны продолжают эвакуацию своих граждан из Поднебесной.

20 февраля из Уханя в Харьков прибыл украинский борт. На его борту – более 70 человек. Все они будут изолированы на 14 дней.

Министр здравоохранения Беларуси рассказал, сколько граждан находятся на карантине из-за угрозы коронавируса

Ранее из Китая были вывезены граждане нашей страны. Доставить белорусов помогли Россия и Казахстан. Слова благодарности этим странам за содействие в эвакуации наших соотечественников от имени правительства выразил премьер-министр Беларуси.