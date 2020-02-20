Пять вагонов сошли с рельсов в Австралии: есть погибшие

Новости Австралии. В Австралии сошёл с рельсов пассажирский поезд: на данный момент известно о двух погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. В Австралии сошёл с рельсов пассажирский поезд: на данный момент известно о двух погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошёл примерно в 45 километрах от Мельбурна. С рельсов сошли пять вагонов и локомотив.
В момент ЧП в поезде находились около 160 человек. Многим из них понадобилась помощь медиков, однако у большинства –травмы незначительные. На месте работают экстренные службы.
Несколько пассажиров остаются заблокированными в вагонах. Движение составов между Мельбурном и Сиднеем приостановлено.