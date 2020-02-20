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Пять вагонов сошли с рельсов в Австралии: есть погибшие

20 февраля 2020 14:10
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Новости Австралии. В Австралии сошёл с рельсов пассажирский поезд: на данный момент известно о двух погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Пять вагонов сошли с рельсов в Австралии: есть погибшие -1

Инцидент произошёл примерно в 45 километрах от Мельбурна. С рельсов сошли пять вагонов и локомотив.

Пять вагонов сошли с рельсов в Австралии: есть погибшие -4

В момент ЧП в поезде находились около 160 человек. Многим из них понадобилась помощь медиков, однако у большинства –травмы незначительные. На месте работают экстренные службы.

Пять вагонов сошли с рельсов в Австралии: есть погибшие -7

Несколько пассажиров остаются заблокированными в вагонах. Движение составов между Мельбурном и Сиднеем приостановлено.

# ЧП # Фотофакт

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