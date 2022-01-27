В Латвии решили укрепить армию за счёт гражданского населения

Цель довольно амбициозная – научить ратному делу как можно больше людей. Для этого даже выделили два больших полигона, где добровольцев будут обучать навыкам боя и обращения с оружием. К этому делу подошли основательно – разработали учебный план, состоящий из теоретических занятий и практики в боевых условиях. Более того, каждому ополченцу будут платить почти 30 евро в день.

Стоит отметить, что в Латвии вновь поднимается вопрос о восстановлении обязательного призыва, отмененного еще в 2006 году. Но на это у Министерства обороны денег нет. Решили, что хватит и солдат-добровольцев.