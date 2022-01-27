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В Латвии решили укрепить армию за счёт гражданского населения

27 января 2022 15:39
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Новости Латвии. В Латвии решили укрепить вооруженные силы за счет гражданского населения. Национальная армия объявила набор всех желающих пройти курсы военной подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Латвии решили укрепить армию за счёт гражданского населения-1

Цель довольно амбициозная – научить ратному делу как можно больше людей. Для этого даже выделили два больших полигона, где добровольцев будут обучать навыкам боя и обращения с оружием. К этому делу подошли основательно – разработали учебный план, состоящий из теоретических занятий и практики в боевых условиях. Более того, каждому ополченцу будут платить почти 30 евро в день.  

Стоит отметить, что в Латвии вновь поднимается вопрос о восстановлении обязательного призыва, отмененного еще в 2006 году. Но на это у Министерства обороны денег нет. Решили, что хватит и солдат-добровольцев.  

# Вооруженные силы # Фотофакт

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