Грозит пожизненное. Солдат в Украине расстрелял сослуживцев из-за личной неприязни

Новости Украины. Украинский солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев из-за личной неприязни. Об этом он рассказал сотрудникам полиции после задержания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Украинский солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев из-за личной неприязни. Об этом он рассказал сотрудникам полиции после задержания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трагедия произошла на территории одного из заводов в городе Днепр. Военнослужащий открыл огонь по людям сразу, как только получил автомат и патроны. В тот момент в помещении вместе с ним находились 22 человека. Жертвами стали пятеро, еще столько же получили ранения. Состояние троих оценивается как тяжелое. После случившегося стрелок сбежал. Позже его задержали. Он сам сдался правоохранителям.
Парню грозит пожизненное заключение. Для расследования инцидента будет создана специальная комиссия.