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Грозит пожизненное. Солдат в Украине расстрелял сослуживцев из-за личной неприязни

27 января 2022 19:07
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Новости Украины. Украинский солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев из-за личной неприязни. Об этом он рассказал сотрудникам полиции после задержания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Грозит пожизненное. Солдат в Украине расстрелял сослуживцев из-за личной неприязни-1

Трагедия произошла на территории одного из заводов в городе Днепр. Военнослужащий открыл огонь по людям сразу, как только получил автомат и патроны. В тот момент в помещении вместе с ним находились 22 человека. Жертвами стали пятеро, еще столько же получили ранения. Состояние троих оценивается как тяжелое. После случившегося стрелок сбежал. Позже его задержали. Он сам сдался правоохранителям.  

Грозит пожизненное. Солдат в Украине расстрелял сослуживцев из-за личной неприязни-4

Парню грозит пожизненное заключение. Для расследования инцидента будет создана специальная комиссия.  

# Стрельба # Фотофакт

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