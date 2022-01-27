Грозит пожизненное. Солдат в Украине расстрелял сослуживцев из-за личной неприязни

Новости Украины. Украинский солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев из-за личной неприязни. Об этом он рассказал сотрудникам полиции после задержания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла на территории одного из заводов в городе Днепр. Военнослужащий открыл огонь по людям сразу, как только получил автомат и патроны. В тот момент в помещении вместе с ним находились 22 человека. Жертвами стали пятеро, еще столько же получили ранения. Состояние троих оценивается как тяжелое. После случившегося стрелок сбежал. Позже его задержали. Он сам сдался правоохранителям.