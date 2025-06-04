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У Зеленского началась истерика после переговоров в Стамбуле – МИД РФ

04 июня 2025 13:25
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У Зеленского началась истерика после переговоров в Стамбуле – МИД РФ-0

Официальный представитель МИД России Мария Захарова акцентировала внимание на том, что по завершении второго раунда переговоров в Стамбуле Владимир Зеленский «зашелся в истерике». Об этом пишет ТАСС.

По словам дипломата, как только подошел к завершению 2-й раунд переговоров, в офисе Зеленского началось комментирование встречи, в ходе чего акцент был сделан «на отсутствие у России якобы стремлений к миру».

Со стороны Зеленского были допущены «оскорбительные, попросту хамские сентенции в адрес российской делегации», – подчеркнула Захарова. Она также указала, что украинский лидер «зашелся в истерике» относительно представителей РФ.

Наряду с этим такие заявления были перемешаны с откровенными угрозами осуществить очередные террористические удары по территории РФ, рассказала Захарова.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский # Мария Захарова

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