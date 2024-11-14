У здания Верховного суда Бразилии прогремело два взрыва

В результате погиб один человек. Как сообщают местные СМИ, в начале взорвался припаркованный рядом автомобиль. А через несколько минут после этого неизвестный пытался проникнуть в здание, но был остановлен службой безопасности. После этого он подорвал себя. Прибывшие на место происшествия экстренные службы вывели всех находившихся в здании людей и оцепили квартал. Сейчас его осматривают саперы, которые проверяют, нет ли там еще одного взрывного устройства. Отметим, Верховный суд, возле которого прогремели взрывы, находится рядом с Национальным конгрессом и резиденцией президента Бразилии.