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У здания Верховного суда Бразилии прогремело два взрыва

14 ноября 2024 08:11
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Чрезвычайное происшествие парализовало центр бразильской столицы. Он оцеплен полицией, там работают следователи и саперы. Причиной стало два мощных взрыва, прогремевших возле Верховного суда страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У здания Верховного суда Бразилии прогремело два взрыва-2

В результате погиб один человек. Как сообщают местные СМИ, в начале взорвался припаркованный рядом автомобиль. А через несколько минут после этого неизвестный пытался проникнуть в здание, но был остановлен службой безопасности. После этого он подорвал себя. Прибывшие на место происшествия экстренные службы вывели всех находившихся в здании людей и оцепили квартал. Сейчас его осматривают саперы, которые проверяют, нет ли там еще одного взрывного устройства. Отметим, Верховный суд, возле которого прогремели взрывы, находится рядом с Национальным конгрессом и резиденцией президента Бразилии.

# Взрыв # Международная политика

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