CNN: кандидат в постпреды США при ООН заняла позицию Трампа по Украине

Член Палаты представителей Конгресса США Элиз Стефаник сменила позицию касательно вопроса поддержки Украины, пишет ТАСС со ссылкой на CNN.

Так, Стефаник, ранее выступавшая за отправку вооружения Киеву и за вступление страны в НАТО, предпочла сменить риторику. Как отмечается, это произошло, когда состоялось объявление ее кандидатом на должность постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций в администрации избранного президента Дональда Трампа.

«Стефаник полностью поддерживает политику Трампа по установлению мира через силу», – сообщила пресс-секретарь Стефаник Али Блэк.