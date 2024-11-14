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CNN: кандидат в постпреды США при ООН заняла позицию Трампа по Украине

14 ноября 2024 08:10
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Член Палаты представителей Конгресса США Элиз Стефаник сменила позицию касательно вопроса поддержки Украины, пишет ТАСС со ссылкой на CNN.

Так, Стефаник, ранее выступавшая за отправку вооружения Киеву и за вступление страны в НАТО, предпочла сменить риторику. Как отмечается, это произошло, когда состоялось объявление ее кандидатом на должность постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций в администрации избранного президента Дональда Трампа. 

«Стефаник полностью поддерживает политику Трампа по установлению мира через силу», – сообщила пресс-секретарь Стефаник Али Блэк.

# Международная политика # Дональд Трамп

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