Боррель призвал превратить ЕС в военный блок

Евросоюз должен стать военным блоком. Такое громкое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Неожиданное предложение о трансформации вызвана победой Трампа на президентских выборах в США, который, как известно, пообещал пересмотреть свое отношение к НАТО и не в пользу его европейской составляющей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам Борреля, в этой ситуации Европе необходимо самостоятельно укреплять свою безопасность и вырабатывать собственную военную стратегию. Европа должна показать США, что она не напугана победой Трампа на выборах и способна вести самостоятельную политику. Напомним, Трамп в случае прихода к власти обещал изменить политику в отношении военного Альянса. В частности, потребовать от его участников увеличения расходов на оборону и взять на себя содержание войск и техники НАТО в Европе.