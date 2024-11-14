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Боррель призвал превратить ЕС в военный блок

14 ноября 2024 08:07
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Евросоюз должен стать военным блоком. Такое громкое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Неожиданное предложение о трансформации вызвана победой Трампа на президентских выборах в США, который, как известно, пообещал пересмотреть свое отношение к НАТО и не в пользу его европейской составляющей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боррель призвал превратить ЕС в военный блок-2

По словам Борреля, в этой ситуации Европе необходимо самостоятельно укреплять свою безопасность и вырабатывать собственную военную стратегию. Европа должна показать США, что она не напугана победой Трампа на выборах и способна вести самостоятельную политику. Напомним, Трамп в случае прихода к власти обещал изменить политику в отношении военного Альянса. В частности, потребовать от его участников увеличения расходов на оборону и взять на себя содержание войск и техники НАТО в Европе.

# Международная политика # Жозеп Боррель # НАТО

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