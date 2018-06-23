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У японского лайнера лопнуло лобовое стекло, и он вынужденно приземлился в аэропорту Хельсинки

23 июня 2018 12:40
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Новости Японии. Японский пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Финляндии. На борту лайнера находились почти 160 пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У японского лайнера лопнуло лобовое стекло, и он вынужденно приземлился в аэропорту Хельсинки-1

Причиной стали технические неполадки – лопнуло лобовое стекло в кабине пилотов. Самолет следовал из Брюсселя в Токио. Ближайший аэропорт, который мог принять воздушное судно, оказался в Хельсинки. Авиалайнер встречали экстренные службы, однако помощь пассажирам не понадобилась. В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас выясняются подробности произошедшего. 

# Самолет # Фотофакт

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