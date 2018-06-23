У японского лайнера лопнуло лобовое стекло, и он вынужденно приземлился в аэропорту Хельсинки

Новости Японии. Японский пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Финляндии. На борту лайнера находились почти 160 пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стали технические неполадки – лопнуло лобовое стекло в кабине пилотов. Самолет следовал из Брюсселя в Токио. Ближайший аэропорт, который мог принять воздушное судно, оказался в Хельсинки. Авиалайнер встречали экстренные службы, однако помощь пассажирам не понадобилась. В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас выясняются подробности произошедшего.