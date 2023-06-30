WSJ: ВСУ в шоке от мощной обороны российской армии

Вооруженные силы Украины шокированы оборонной мощью российской армии. Об этом сообщает Wall Street Journal, передает ТАСС.

Вооруженные силы Украины были вынуждены отказаться от отправки в бой крупных пехотных подразделений и западных танков из-за упорного сопротивления российских Вооруженных сил после начавшегося контрнаступления. Теперь Украина переключила свое внимание на использование дальнобойных западных орудий, чтобы подорвать снабжение российской армии, а также стала использовать более дешевое оружие, чтобы ослабить первую линию обороны России.

По словам одного из украинских солдат, на прошедшей неделе его подразделение потеряло Puma, боевую машину пехоты немецкого производства, после того, как российские средства радиоэлектронной борьбы нарушили украинские коммуникации, пишет издание.