Премьер Чехии: Польша и Венгрия блокируют помощь украинцам

На саммите Европейского союза в Праге Польша и Венгрия препятствуют принятию решения о финансовой поддержке стран, которые принимают беженцев с Украины, пишет РИА Новости.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Польша и Венгрия блокируют любой текст, связанный с миграцией, а также отказываются выделять финансовые средства для украинских беженцев. Обсуждения миграционной политики было приостановлено лидерами 27 стран. Фиала выразил надежду на изменение позиции Польши и Венгрии. Он также подчеркнул о необходимости решения проблемы миграции до ее возникновения на территории европейских стран. В ходе встречи также планируется обсудить внешнеполитические и экономические вопросы.

