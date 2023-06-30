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Премьер Чехии: Польша и Венгрия блокируют помощь украинцам

30 июня 2023 12:52
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На саммите Европейского союза в Праге Польша и Венгрия препятствуют принятию решения о финансовой поддержке стран, которые принимают беженцев с Украины, пишет РИА Новости.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Польша и Венгрия блокируют любой текст, связанный с миграцией, а также отказываются выделять финансовые средства для украинских беженцев. Обсуждения миграционной политики было приостановлено лидерами 27 стран. Фиала выразил надежду на изменение позиции Польши и Венгрии. Он также подчеркнул о  необходимости решения проблемы миграции до ее возникновения на территории европейских стран. В ходе встречи также планируется обсудить внешнеполитические и экономические вопросы.
 

# Международная политика # Петр Фиала

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