У подростка примёрзли ботинки к ногам! Польские пограничники отказывают беженцам в помощи

Польские волонтеры, помогающие беженцам на границе, поделились очередными шокирующими фактами незаконных действий пограничников. Некоторые материалы, собранные активистами, разместила «Газета Выборча», одно из самых известных современных польских изданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Драма беженцев на польско-белорусской границе» – под таким заголовком вышла статья. Активисты сообщают, что с приходом морозов количество людей, взывающих о помощи, увеличивается. Но судьбы тех, кто вынужден прятаться в лесу, не заботят польских силовиков. 18 ноября, по данным волонтеров, пограничники сопредельного государства не оказали помощь семье с двумя детьми, у отца которых проблемы с сердцем.

Еще один вопиющий случай произошел 19 ноября, когда в приграничье был найден подросток из Судана, ботинки которого примерзли к ногам. Иностранца доставили в больницу, его дальнейшая судьба неизвестна.