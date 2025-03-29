В Украине растёт число иностранных военных из Европы и Латинской Америки

По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, в ВС Украины продолжает прибывать военная техника и иностранные военнослужащие. Отмечается прибытие групп из ФРГ, ряда стран Северной Европы, Франции. Есть тенденция к сокращению численности граждан Польши и Румынии, однако наемники в большем количестве приезжают из Латинской Америки.