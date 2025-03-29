Прямой эфир

В Украине растёт число иностранных военных из Европы и Латинской Америки

29 марта 2025 10:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На территории Украины происходит увеличение контингента иностранных военных, пишет РИА Новости.

В Украине растёт число иностранных военных из Европы и Латинской Америки-1

Фото: Pinterest

По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, в ВС Украины продолжает прибывать военная техника и иностранные военнослужащие. Отмечается прибытие групп из ФРГ, ряда стран Северной Европы, Франции. Есть тенденция к сокращению численности граждан Польши и Румынии, однако наемники в большем количестве приезжают из Латинской Америки.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Бои ВС РФ с ВСУ идут уже в окрестностях Красноармейска – Пушилин
29 марта 2025 10:04

Бои ВС РФ с ВСУ идут уже в окрестностях Красноармейска – Пушилин

Зеленский: Киев не признает долгом военную помощь США
29 марта 2025 09:35

Зеленский: Киев не признает долгом военную помощь США

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль нашла «свою Россию» в рязанской деревне
29 марта 2025 08:53

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль нашла «свою Россию» в рязанской деревне