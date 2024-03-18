У парламента Швеции прошла церемония поднятия флага НАТО

У здании шведского парламента в этот день был установлен флаг НАТО на фоне криков «Нет НАТО», церемонию показывал телеканал TV4. Об этом пишет РИА Новости.

Швеция, ставшая официальным членом НАТО 7 марта, проводила церемонию в Стокгольме. На мероприятии присутствовал король Швеции Карл XVI Густав, премьер-министр Ульф Кристерссон и спикер председателя парламента Андреас Норлен.

После выступления короля присутствующие стали скандировать «Нет НАТО». Этот девиз звучал во время подъема флага альянса, звучания государственного гимна и речей премьер-министра и спикера парламента. 11 марта флаг Швеции подняли в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где страну официально приветствовали как 32-го члена блока.