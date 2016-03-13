КНР проведет пенсионную реформу в течение 5 лет: телемост СТВ с журналистом центрального телевидения Китая

Весь мир идет по пути повышения пенсионного возраста. Некоторые страны этот путь уже прошли, а некоторые, как, например, Китай, этот путь только начинают. На днях глава Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения страны с более чем миллиардным населением заявил, что Поднебесная проведет эту реформу в течение 5 лет, чтобы снизить нагрузку на государственный пенсионный фонд.

Подробности готов сообщить Сян Чжуннань – журналист центрального телевидения Китая. Пекин на прямой связи со студией «Недели» на СТВ.

Сян Чжуннань, журналист центрального телевидения Китая:

Действительно, пенсионный возраст в Китае будет постепенно повышаться. Разговоры об этом шли еще с 2008 года. Но сейчас власти страны решили перейти от слов к делу. Таким образом, чиновники планируют решить сразу 3 проблемы: сократить дефицит рабочей силы, поддержать экономический рост и снизить нагрузку на государственный пенсионный фонд.

Сейчас средний возраст выхода на пенсию в КНР самый низкий в мире. Мужчины заканчивают карьеру в 60, женщины в 50 или 55 в зависимости от профессии. Действующие нормы принимали еще в середине прошлого века, когда средняя продолжительность жизни в стране составляла менее 50-ти лет. Сейчас она превышает 70. Поэтому в Пекине считают, что стандарты пора менять.

В стране сокращается трудоспособное население и растет количество пожилых. Сегодня в КНР более 200 миллионов человек в возрасте 60 лет и старше. Это около 16% жителей. По прогнозам, к 2050 году показатель может удвоиться.

Повышение пенсионного возраста будет происходить постепенно. Сами жители страны к этой новости отнеслись по-разному. Но среди них немало тех, кто поддерживает эту реформу. Ведь в Китае достаточно высокая конкуренция на рынке труда. Повышение пенсионного возраста позволит многим продлить профессиональную карьеру.