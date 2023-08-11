Французский политик Филиппо: переброска польских войск к Беларуси может привести к мировой войне

Французский политик Флориан Филиппо предупреждает, что выдвижение польских военных к границам с Беларусью может стать основанием возникновения нового международного противостояния. Он изложил такое мнение на своей странице в X (бывший Twitter), передает РИА Новости.

Филиппо отметил, что действия поляков могут стать толчком к началу третьей мировой войны. При этом политик обратил внимание на то, что согласно договорам НАТО и ЕС, если Польша вступит в боевые действия, в конфликт также будут вовлечены другие страны-члены этих организаций.

На минувшей неделе МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы пересекли польское воздушное пространство. В качестве ответной меры Польша выдвинула к границе с Беларусью значительные силы, включая ударные вертолеты. Белорусская сторона отклонила эти обвинения и назвала их надуманными. Официальное мнение в Минске заключается в том, что польская сторона преследует цель усилить свое вооруженное присутствие на белорусской границе.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сказал, что в скором времени на белорусской границе будет дислоцировано десять тысяч военных против нынешних двух тысяч.