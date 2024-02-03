У Министерства труда в Афинах взорвалась самодельная бомба. Ущерб нанесен только самому зданию, никто из жителей не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности ЧП приводят местные СМИ. По их информации, перед взрывом в газету поступил звонок от неизвестного. Он предупредил, что возле здания министерства заложено устройство, которое сработает через 40 минут. После случившегося ответственность на себя взяла анархистская группировка. Антитеррористическая служба Греции проводит расследование по факту инцидента. На месте работает группа по обезвреживанию взрывных устройств, полиция оцепила прилегающую территорию.