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Tesla отзывает более 2 млн автомобилей из-за риска ДТП

03 февраля 2024 11:03
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Американская компания Tesla отозвала около 2,2 миллиона автомобилей, пишет ТАСС со ссылкой на сайт Государственной администрации контроля безопасности на дорогах США.

Сообщается, что в автомобилях есть необходимость проведения обновления программного обеспечения. Отозвать планируется 2 193 869 машин по причине дефектов. Дело в том, что федеральные стандарты безопасности требуют определенный размер шрифта сигнальных огней на индикаторах, а у автомобилей Tesla он не соответствует необходимым параметрам.

Ранее у Tesla также уже была необходимость отзыва в США более 2 миллионов автомобилей для устранения проблем в системе автопилотирования

# Автомобили

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