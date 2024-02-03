Tesla отзывает более 2 млн автомобилей из-за риска ДТП

Американская компания Tesla отозвала около 2,2 миллиона автомобилей, пишет ТАСС со ссылкой на сайт Государственной администрации контроля безопасности на дорогах США.

Сообщается, что в автомобилях есть необходимость проведения обновления программного обеспечения. Отозвать планируется 2 193 869 машин по причине дефектов. Дело в том, что федеральные стандарты безопасности требуют определенный размер шрифта сигнальных огней на индикаторах, а у автомобилей Tesla он не соответствует необходимым параметрам.

Ранее у Tesla также уже была необходимость отзыва в США более 2 миллионов автомобилей для устранения проблем в системе автопилотирования