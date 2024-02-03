Дмитрий Медведев призвал поддерживать западную оппозицию

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал к оказанию поддержки несистемных оппозиционных политиков и их партий на Западе, пишет РИА Новости.

Об этом Дмитрий Медведев 3 февраля написал в своем Telegram-канале. По мнению Медведева, именно эти новые политики являются более адекватными и мотивированными, видя пороки нынешнего либерального глобализма.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ считает, что необходимо «всячески поддерживать таких политиков и их партии на Западе, помогая им apertum et secretum достичь достойных результатов на выборах. Глядишь, кто-то из них и превратится из несистемных оппозиционеров в новую часть политического истеблишмента. А их приход к государственному управлению способен радикально оздоровить политический ландшафт в западном мире».