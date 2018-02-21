Прямой эфир

У Латвіі зволілі падазронага ў карупцыі кіраўніка Цэнтрабанка

21 февраля 2018 10:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Латвіі. Яму таксама забаронена выязджаць з краіны. Высокапастаўлены чыноўнік падазраваецца ў вымагальніцтве і атрыманні  хабару, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. 

У Латвіі зволілі падазронага ў карупцыі кіраўніка Цэнтрабанка-1

  

На мінулым тыдні праваахоўнікі правялі вобыскі ў рабочым кабінеце і ў яго доме. Таксама па гэтай справе праходзіць буйны бізнесмен. Следчыя падазраваюць, што ў Латвіі дзейнічае арганізаваная злачынная група, члены якой, карыстаючыся службовым становішчам, займаліся вымаганнем.  

# Коррупция # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Дании мужчина вышел из тюрьмы, с топором напал на молодую пару и ограбил банк
20 февраля 2018 20:27

В Дании мужчина вышел из тюрьмы, с топором напал на молодую пару и ограбил банк

Актер Жерар Депардье собрался переехать в Алжир
20 февраля 2018 17:50

Актер Жерар Депардье собрался переехать в Алжир

Избыточный вес полицейских назван основной угрозой безопасности для Нью-Йорка
20 февраля 2018 15:02

Избыточный вес полицейских назван основной угрозой безопасности для Нью-Йорка