У Латвіі зволілі падазронага ў карупцыі кіраўніка Цэнтрабанка

Навіны Латвіі. Яму таксама забаронена выязджаць з краіны. Высокапастаўлены чыноўнік падазраваецца ў вымагальніцтве і атрыманні хабару, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Навіны Латвіі. Яму таксама забаронена выязджаць з краіны. Высокапастаўлены чыноўнік падазраваецца ў вымагальніцтве і атрыманні хабару, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
На мінулым тыдні праваахоўнікі правялі вобыскі ў рабочым кабінеце і ў яго доме. Таксама па гэтай справе праходзіць буйны бізнесмен. Следчыя падазраваюць, што ў Латвіі дзейнічае арганізаваная злачынная група, члены якой, карыстаючыся службовым становішчам, займаліся вымаганнем.