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У Кремля есть три варианта решения конфликта в Украине – Spiegel

19 июля 2025 18:08
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У Кремля есть три варианта решения конфликта в Украине – Spiegel-0

В Москве рассматривают три возможных варианта взаимоотношений с Соединенными Штатами в связи с действиями Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

  • Первый – это принятие Трампом условий Путина и навязывание их украинской стороне.
  • Второй – уменьшение вовлеченности Вашингтона с переносом ответственности на Киев и Европу.
  • Третья – возвращение США к политике времени Джо Байдена. На данный же момент делаются шаги между второй и третьей версиями сценария.

Тем временем российские войска достигли наибольших успехов с начала 2025 года, взяв под контроль значительные территории благодаря поддержке с воздуха.

Фото: pixabay

# Международная политика

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