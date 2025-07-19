У Кремля есть три варианта решения конфликта в Украине – Spiegel

В Москве рассматривают три возможных варианта взаимоотношений с Соединенными Штатами в связи с действиями Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Первый – это принятие Трампом условий Путина и навязывание их украинской стороне.

Второй – уменьшение вовлеченности Вашингтона с переносом ответственности на Киев и Европу.

Третья – возвращение США к политике времени Джо Байдена. На данный же момент делаются шаги между второй и третьей версиями сценария.

Тем временем российские войска достигли наибольших успехов с начала 2025 года, взяв под контроль значительные территории благодаря поддержке с воздуха.

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