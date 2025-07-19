В 80 городах Польши прошли акции против миграционной политики

Тема мигрантов для ЕС стала в последние годы одной из самых проблемных и резонансных, в том числе и из-за политики тех, кто стоит у руля Евросоюза. Наиболее остро она проявилась в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня это тот вопрос, который фактически расколол общество. С одной стороны обвинения в адрес беженцев и европейских структур. С другой призывы к уважению прав человека. Этот конфликт мнений сегодня перерос в протесты по всей стране, причем как против мигрантов, так и в их поддержку. Группы демонстрантов постоянно пытаются вступить в драки друг с другом. При этом силовики жестко этому противодействуют.

В эпицентре противостояния – ультраправые силы, представленные коалицией «Конфедерация». В акциях под ее предводительством принимают участие сотни тысяч человек. Протестующие выступают против вступления Польши в общеевропейский миграционный пакт, который обязывает страны принимать определенное количество беженцев и участвовать в их перераспределении. Более того, они настаивают на запрете выдачи виз и гражданства выходцам из стран вне ЕС, строительстве центров депортации вместо интеграционных лагерей, а также на ужесточении внутреннего контроля. Единственное, на что решились власти – ввести временный пограничный контроль с Германией и Литвой – мера, которую никто из поляков уже не воспринимает всерьез.

Вальдемар Буда, депутат партии «Право и справедливость» (Польша):

Такие марши нужны, чтобы мобилизовать власти к действию. К сожалению, без социального давления польское правительство бесполезно. Они очень пекутся о своем рейтинге. Этот пограничный контроль с Германией – симуляция, чтобы просто показать людям, что что-то предпринимается. Я лично несколько раз был на рубеже, и, несмотря на то, что там стоят контейнеры и полицейские автомобили, никаких проверок не проводится. Одна из главных претензий протестующих – полное отсутствие достоверной статистики о нелегальных мигрантах в стране. А между тем, по заявлениям оппозиции, речь идет уже о 4 миллионах нелегалов, и эта цифра растет ежедневно. Организаторы протестов предупреждают: если сегодня не остановить этот поток, Польша повторит путь Западной Европы, где неконтролируемая миграция обернулась ростом преступности. Так, во Франции в день происходит 92 акта насилия, совершенных мигрантами, в Польше этот показатель пока на половину меньше.