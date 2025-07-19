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Трагедия во Вьетнаме: катер с туристами перевернулся, 28 человек погибли

19 июля 2025 17:25
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Трагедия во Вьетнаме: катер с туристами перевернулся, 28 человек погибли-0

Прогулочный катер Wonder Sea, следовавший по бухте Халонг, перевернулся в шторм. Об этом пишет РИА Новости.

На борту находились 53 человека, в том числе семьи с детьми. 

28 погибли, среди них восемь детей.

Спасены 11, еще 14 числятся пропавшими без вести. Один из выживших – подросток – продержался в перевернутом судне более четырех часов благодаря воздушной прослойке.

Спасательная операция продолжается с участием десятков судов, несмотря на ливень и шторм. Власти выразили соболезнования семьям погибших и усилили координацию действий на месте трагедии.

Фото: pixabay

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