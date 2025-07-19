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ЕС может не выдержать прессинг Трампа и будет вынужден пойти на невыгодные условия – СМИ

19 июля 2025 16:49
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По ту сторону океана – в Белом доме – запустили в направлении Старого Света очередную волну нестабильности. Дональд Трамп повышает ставки в торговой войне с ЕС, что буквально выбивает почву из под ног у власть имущих Евросоюза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Financial Times, американский президент требует от Брюсселя принять минимальные пошлины на европейские товары в размере от 15 % до 20 %. По словам издания, это ультиматум, который проверяет готовность ЕС идти на уступки.

ЕС может не выдержать прессинг Трампа и будет вынужден пойти на невыгодные условия – СМИ-2

При этом срок объявленной Трампом торговой передышки истекает уже 1 августа, а переговоры США и ЕС по тарифным мерам затягиваются. Так, СМИ предполагают, что Евросоюз может не выдержать торговый прессинг Вашингтона и будет вынужден капитулировать, пойдя на заведомо невыгодные условия.

Напомним, 2 апреля Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт для более чем 120 стран. Базовая ставка составила 10 %, но для 57 государств заработали повышенные тарифы. Сейчас Трамп находится в ожидании того, что партнеры сядут за стол переговоров на условиях Вашингтона. Письма с уведомлениями о новых пошлинах уже были направлены нескольким странам. На данный момент Соединенные Штаты подписали торговые соглашения лишь с Вьетнамом, Китаем и Великобританией.

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# Дональд Трамп # Международная политика

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