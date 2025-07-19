ЕС может не выдержать прессинг Трампа и будет вынужден пойти на невыгодные условия – СМИ

По ту сторону океана – в Белом доме – запустили в направлении Старого Света очередную волну нестабильности. Дональд Трамп повышает ставки в торговой войне с ЕС, что буквально выбивает почву из под ног у власть имущих Евросоюза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Financial Times, американский президент требует от Брюсселя принять минимальные пошлины на европейские товары в размере от 15 % до 20 %. По словам издания, это ультиматум, который проверяет готовность ЕС идти на уступки.