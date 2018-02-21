Прямой эфир

Армія будзе навадзіць парадак ў Рыа-дэ-Жанэйра

21 февраля 2018 13:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Бразіліі. Указ аб перадачы кантролю над бяспекай вайскоўцаў адобрыў сенат Бразіліі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.  

Армія будзе навадзіць парадак ў Рыа-дэ-Жанэйра-1

  

Ініцыятыву падтрымалі 55 з 69 прысутных на пасяджэнні парламентарыяў. Хутка дакумент апублікуюць. Указ будзе дзейнічаць да 31 снежня. Нягледзячы на ўсе меры, што прымаліся да гэтага часу ўладамі, узровень злачыннасці ў гэтым рэгіёне расце. У прыватнасці, за апошні год колькасць забойстваў тут павялічылася на 6 %.  

# Фотофакт # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
У Варшаве 27-гадовы грамадзянін Польшчы пабіў двух украінцаў з-за іх нацыянальнасці
21 февраля 2018 10:23

У Варшаве 27-гадовы грамадзянін Польшчы пабіў двух украінцаў з-за іх нацыянальнасці

У Латвіі зволілі падазронага ў карупцыі кіраўніка Цэнтрабанка
21 февраля 2018 10:00

У Латвіі зволілі падазронага ў карупцыі кіраўніка Цэнтрабанка

В Дании мужчина вышел из тюрьмы, с топором напал на молодую пару и ограбил банк
20 февраля 2018 20:27

В Дании мужчина вышел из тюрьмы, с топором напал на молодую пару и ограбил банк