Армія будзе навадзіць парадак ў Рыа-дэ-Жанэйра

Навіны Бразіліі. Указ аб перадачы кантролю над бяспекай вайскоўцаў адобрыў сенат Бразіліі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Навіны Бразіліі. Указ аб перадачы кантролю над бяспекай вайскоўцаў адобрыў сенат Бразіліі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Ініцыятыву падтрымалі 55 з 69 прысутных на пасяджэнні парламентарыяў. Хутка дакумент апублікуюць. Указ будзе дзейнічаць да 31 снежня. Нягледзячы на ўсе меры, што прымаліся да гэтага часу ўладамі, узровень злачыннасці ў гэтым рэгіёне расце. У прыватнасці, за апошні год колькасць забойстваў тут павялічылася на 6 %.