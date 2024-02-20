Зеленский заявил, что обстановка для ВСУ на Харьковском направлении тяжелая

В своем вечернем послании в социальной сети украинский президент Владимир Зеленский высказал беспокойство по случаю сложной обстановки на Харьковском фронте, где сконцентрированы основные силы российских войск. Об этом пишет РИА Новости.

Его слова вызвали резкую критику со стороны последователей, которые призвали к проведению мирных переговоров с РФ.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за последние дни потери украинских войск превысили 23 000 человек. Он заявил, что Киев использует свои резервы и проводит мобилизацию, чтобы не допустить разрушения своей обороны. Одновременно российские войска ведут наступление и продолжают расширять контролируемые территории.