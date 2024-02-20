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Politico: в НАТО беспокоятся об амбициях России

20 февраля 2024 14:47
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В НАТО испугались амбиций РФ. Об этом написал бывший посол США в Альянсе Иво Даалдер для Politico, пишет РИА Новости.

Он заявил, что союзников все больше беспокоит вероятность прямого противостояния с Москвой. Даалдер подчеркивает, что это не является прямой угрозой, но НАТО воспринимает вероятность подобного развития событий всерьез.

В своем интервью журналисту из США Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин детально объяснил, что Россия не собирается атаковать страны НАТО. Он отметил, что на Западе начинают осознавать факт невозможности нанесения стратегического ущерба России, и предложил подумать над будущими шагами. При этом Путин подчеркнул готовность Москвы к диалогу.

# Международная политика

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