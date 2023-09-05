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У Евросоюза заканчиваются деньги

05 сентября 2023 06:21
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У Евросоюза заканчиваются чужие деньги, а свои никто выделять не собирается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Евросоюза заканчиваются деньги-1

В грандиозных планах Европы – стать финансовой державой – есть один прокол: там не знают, кто и как будет за все это платить, пишут местные издания. По данным СМИ, Евросоюз уже несколько десятилетий живет на чужие деньги, а они имеют свойство заканчиваться.

В ответ на июньский план по увеличению бюджета ЕС и помощи Украине ни одна из стран-членов до сих пор не выделила ни цента. И, как считают эксперты, если средства не найдутся, Европе придется отказаться от поддержки Киева и своей промышленной стратегии.

# Экономический кризис # Фотофакт

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