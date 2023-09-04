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Бюджет Литвы окажется гораздо скромнее предыдущего из-за антироссийских санкций

04 сентября 2023 20:17
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Новости Литвы. Затянуть пояса потуже. Премьер-министр Литвы призвала местных жителей готовиться к новой экономической реальности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бюджет Литвы окажется гораздо скромнее предыдущего из-за антироссийских санкций-1

Первым делом политик предупредила граждан, что в этом году бюджет окажется намного скромнее предыдущего и будет соответствовать возможностям страны. Которые сейчас не такие уж и большие. По мнению экспертов, в первую очередь на это повлиял отказ от российских нефти и газа. Именно поэтому Литва моментально потеряла сотни миллионов евро и поставила крест на своей экономике.

# Кризис в ЕС # Новости Литвы # Фотофакт

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