Бюджет Литвы окажется гораздо скромнее предыдущего из-за антироссийских санкций

Первым делом политик предупредила граждан, что в этом году бюджет окажется намного скромнее предыдущего и будет соответствовать возможностям страны. Которые сейчас не такие уж и большие. По мнению экспертов, в первую очередь на это повлиял отказ от российских нефти и газа. Именно поэтому Литва моментально потеряла сотни миллионов евро и поставила крест на своей экономике.