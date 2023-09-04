ООН: более 400 млрд долларов в год теряет мировая экономика из-за инвазивных видов животных и растений

Каждый год глобальная экономика теряет более 400 миллиардов долларов из-за так называемых инвазивных видов. Об этом говорится в докладе ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о животных и растениях, которые распространяются за пределы мест своего естественного обитания и мешают развитию других, угрожая биологическому разнообразию. К примеру, это гиацинты, заполняющие рыбные водоемы, или змеи, которые повреждают линии электропередачи. В последнее время количество таких паразитов значительно увеличилось, говорится в докладе ООН. А каждое десятилетие вызванные ими экономические потери увеличивались в четыре раза. Более того: именно инвазивные виды стоит винить в вымирании 60 % исчезнувших животных и растений, считают ученые.