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Кулеба заявил, что Киев не пойдёт на уступки по зерновой сделке

05 сентября 2023 06:06
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Киев ждет от Стамбула детали переговоров, которые прошли на высшем уровне между турецким и российским лидерами в Сочи в понедельник, 4 сентября. Свою линию по зерновой сделке Украина менять не собирается. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства Украины, Киев своими принципиальными позициями не поступится. Кулеба уточнил, что речь идет не только по части зерновой сделки, но и в вопросах санкционного давления на Российскую Федерацию.

По итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Киеву необходимо смягчить позицию, чтобы делать совместные шаги с РФ. Как сообщалось, зерновая сделка была прекращена российской стороной 17 июля текущего года из-за невыполнения части договора, который касался России. Путин в понедельник в Сочи заявил, что Москва готова начать рассматривать вопросы по зерновой сделке в течение нескольких дней с момента выполнения данных ей ранее обещаний.

# Международная политика # Дмитрий Кулеба

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