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«У детей появились другие интересы». Как в Кыргызстане приобщают детей к хоккею

21 января 2019 19:01
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Новости Кыргызстана. В Кыргызстане решили сделать хоккей массовым. В городах строят ледовые арены, а в селах заливают катки, где проводят тренировки детские команды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Любители с удовольствием примеряют хоккейную форму. И даже берут ее в аренду.

«У детей появились другие интересы». Как в Кыргызстане приобщают детей к хоккею-1

Желание приобщиться к ледовым площадкам оказалось настолько велико, что в одном из горных сел не понадобились специалисты для того, чтобы ухаживать за катком. Хоккеисты сами решили позаботиться о своей площадке.

«У детей появились другие интересы». Как в Кыргызстане приобщают детей к хоккею-4

Все везде заливают катки, даже турниры проводят. Это уже радует.

«У детей появились другие интересы». Как в Кыргызстане приобщают детей к хоккею-7

Я очень рада, что дети играют в хоккей. Ведь у нас все сейчас сидят только в компьютерных играх. А так у детей появились другие интересы.

«У детей появились другие интересы». Как в Кыргызстане приобщают детей к хоккею-10

Мы тут почти всей семьей катаемся. Сестренку взяли с собой, хоть она еще и маленькая.

# Хоккей # Фотофакт

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