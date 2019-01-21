«У детей появились другие интересы». Как в Кыргызстане приобщают детей к хоккею

Новости Кыргызстана. В Кыргызстане решили сделать хоккей массовым. В городах строят ледовые арены, а в селах заливают катки, где проводят тренировки детские команды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Любители с удовольствием примеряют хоккейную форму. И даже берут ее в аренду.

Желание приобщиться к ледовым площадкам оказалось настолько велико, что в одном из горных сел не понадобились специалисты для того, чтобы ухаживать за катком. Хоккеисты сами решили позаботиться о своей площадке.

Все везде заливают катки, даже турниры проводят. Это уже радует.

Я очень рада, что дети играют в хоккей. Ведь у нас все сейчас сидят только в компьютерных играх. А так у детей появились другие интересы.