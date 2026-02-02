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Основа – доверие. Иран назвал условия для переговоров с США

02 февраля 2026 07:57
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Основа – доверие. Иран назвал условия для переговоров с США-0

Иран выразил готовность к переговорам с Соединенными Штатами при условии восстановления доверия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Аббаса Арагчи.

Он заявил, что в настоящее время стороны обмениваются сообщениями через посредников, которые работают над укреплением доверия.

Глава МИД ИРИ также предположил, что диалог возможен в случае, если переговорная команда будет слушать Трампа в вопросе заключения справедливого соглашения, не предполагающего применения ядерного оружия.

Ранее Дональд Трамп объявил о переброске военной армады к границам Ирана и напомнил миру об операции «Полуночный молот» 2025 года, предупредив о возможных новых атаках.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова помочь снизить напряженность, как это было в 2015 году, когда она способствовала вывозу излишков иранского урана.

Фото: pixabay

# Международная политика

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