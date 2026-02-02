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Сезон массовых поездок по случаю праздника Весны стартовал в Китае

02 февраля 2026 07:40
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В Китае сегодня, 2 февраля, официально стартует сезон массовых поездок по случаю праздника Весны. С 19 января продано более 51 миллиона железнодорожных билетов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сезон массовых поездок по случаю праздника Весны стартовал в Китае-2

Шанхайская стальная магистраль прогнозирует рекордный поток пассажиров – почти 16 миллионов 800 тысяч поездок, что на 5,8 % больше, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В преддверии пикового сезона транспортные ведомства по всей стране приняли дополнительные меры. 

В провинции Фуцзянь запущены дополнительные поезда и модернизированы умные сервисы обслуживания пассажиров. На вокзалах провинции Юньнань установили бесплатные зарядные станции и дефибрилляторы, а персонал прошел обучение оказанию первой помощи. 

Южная китайская курортная провинция Хайнань готовится к своему первому новогоднему сезону после введения особого таможенного режима на всей территории острова. Авиакомпании увеличили провозные мощности на фоне ожидаемого роста спроса, связанного с новой беспошлинной политикой. Сезон праздничных поездок в Китае продлится по 13 марта. По оценкам властей, общее число межрегиональных пассажирских поездок может достичь рекордных 9,5 миллиардов.

# Китай # Новости Китая

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