Сезон массовых поездок по случаю праздника Весны стартовал в Китае

В Китае сегодня, 2 февраля, официально стартует сезон массовых поездок по случаю праздника Весны. С 19 января продано более 51 миллиона железнодорожных билетов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шанхайская стальная магистраль прогнозирует рекордный поток пассажиров – почти 16 миллионов 800 тысяч поездок, что на 5,8 % больше, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В преддверии пикового сезона транспортные ведомства по всей стране приняли дополнительные меры.

В провинции Фуцзянь запущены дополнительные поезда и модернизированы умные сервисы обслуживания пассажиров. На вокзалах провинции Юньнань установили бесплатные зарядные станции и дефибрилляторы, а персонал прошел обучение оказанию первой помощи.

Южная китайская курортная провинция Хайнань готовится к своему первому новогоднему сезону после введения особого таможенного режима на всей территории острова. Авиакомпании увеличили провозные мощности на фоне ожидаемого роста спроса, связанного с новой беспошлинной политикой. Сезон праздничных поездок в Китае продлится по 13 марта. По оценкам властей, общее число межрегиональных пассажирских поездок может достичь рекордных 9,5 миллиардов.